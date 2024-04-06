Okan Buruk Süper Lig'in yıldız adaylarından birini istiyor! Yerli rotasyonu için flaş hamle...
Ligde şampiyonluk hedefleyen Galatasaray yeni sezon için transfer hazırlıklarına başladı. Cimbom Alanyaspor forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı gündeme alırken, Okan Buruk'un da bu transferi bitirilmesi konusunda yönetimden istekte bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Gelecek sezon yabancı sayısının 12'ye düşecek olması nedeniyle transferde yerli isimlere yönelen Galatasaray, Alanyaspor'da forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı gündeme aldı.
OKAN BURUK İSTİYOR
Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'da şov yapan 23 yaşındaki için elini çabuk tutmaya karar verdi. Okan Buruk'un da çok istediği genç sağ kanat için pazarlıkların başlayacağı öğrenildi.
5 MİLYON EURO...
Alanyaspor, Oğuz transferinde kapıyı 5 milyon euro'dan açıyor. Bu bonservisi yüksek bulan sarı-kırmızılılar, pazarlıkla düşürmeye çalışacak.
MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ
Son haftalardaki yüksek formunun mükafatını alan Oğuz Aydın, A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya ile oynadığı maçların aday kadrosunda da kendine yer bulmuştu.
SON 4 MAÇI BOŞ GEÇMEDİ
Süper Lig'de özellikle son haftalara damga vuran Oğuz, 29 maçta 9 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. Son 4 maçı boş geçmeyen genç oyuncunun 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.
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