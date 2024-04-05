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TFF'den Galatasaray'ın Süper Kupa maçı için pankart talebine olumlu yanıt!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 05.04.2024
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TFF’den Galatasaray’ın Süper Kupa maçı için pankart talebine olumlu yanıt!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Kulübünün, Fenerbahçe ile 7 Nisan Pazar günü oynayacak Turkcell Süper Kupa mücadelesi için pankart talebinin uygun görüldüğünü açıkladı.

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