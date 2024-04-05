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Galatasaray, Süper Kupa maçının hazırlıklarına devam etti

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 05.04.2024
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Galatasaray, Süper Kupa maçının hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Süper Kupa’da Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Süper Kupa'da Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 12.30'da yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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