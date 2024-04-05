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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye Süper Kupa çağrısı: Ne Türk futboluna yakışır ne de...

Giriş Tarihi: 05.04.2024
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye Süper Kupa çağrısı: Ne Türk futboluna yakışır ne de...

Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa için kente gelen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bölge insanlarına Fenerbahçe - Galatasaray derbisini seyrettirmenin keyfini niye yaşatmıyoruz?” dedi. Öte yandan Özbek tam takım sahaya çıkacaklarını belirterek, Fenerbahçe'ye çağrıda bulundu. İşte detaylar...

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