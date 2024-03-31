Galatasaray’a yeni Boey! Fransa’dan gelecek! Marvin Senaya bombası...

BİRÇOK KULÜP TAKİP EDİYOR



Sarı-Kırmızılılar, Fransa Lig 2'de Strasbourg forması giyen Marvin Senaya'yı listesine yazdı. 23 yaşındaki yıldız oyuncu için önümüzdeki dönemde temaslar başlayacak. Fransız basınında çıkan haberlere göre; daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelen genç oyuncu, birçok Avrupa ekibi tarafından yakından takip ediliyor. Sarı-Kırmızılılar, gelecek vaat eden oyuncuyu kaçırmamak için hızlı hareket ederek transferi bitirmeyi planlıyor. Senaya bu sezon 29 maçta bin 793 dakika süre alarak 1 gol, 1 asistle takımına katkı sağladı.