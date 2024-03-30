30 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a yeni teklif! İtalyanlar rakamı yükseltti...

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a yeni teklif! İtalyanlar rakamı yükseltti...

Giriş Tarihi: 30.03.2024 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
ABONE OL
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’a yeni teklif! İtalyanlar rakamı yükseltti...

Galatasaray'da bu sezon yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper için ısrarcı davranan Napoli 12 milyon avroluk teklifini 16'ya çıkardı. Yönetim ise Barış Alper'in EURO 2024 organizasyonda göstereceği performansa göre daha yüksek bir talepte bulunacak. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA