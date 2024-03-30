Galatasaray’dan Aaron Boupendza bombası! Yıldız isim için teklif...

6.5 MİLYON EURO'YA MLS'E GİTTİ

Hatayspor'daki peformansı sonrası Katar ekiplerinden Al-Arabi'ye rekor transfer bedeli ile imza atan Boupendza, 2022'de ise Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab'ın yolunu tuttu. Bu sezon başında ise MLS takımlarından FC Cincinnati'ye 6.5 milyon euro karşılığında imza attı.

Amerikan liginde bu sezon 26 karşılaşmada 8 gol sevinci yaşadı.