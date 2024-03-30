Galatasaray'dan Aaron Boupendza bombası! Yıldız isim için teklif...
Yeni sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da forvet arayışları sürürken Süper Lig'in eski yıldızı ve gol kralı Aaron Boupendza gündeme geldi. Şu an ABD'de forma giyen yıldız oyuncu Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. İşte detaylar...
Şampiyonluk yarışını önde götürmeyi sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Cimbom, birçok ismi listesinde bulundururken özellikle Carlos Vinicius'un takımdan ayrılmasının yanı sıra Icardi'nin zaman zaman yokluğunda kalite yokluğunu aratmaması ile birlikte farklı rollerde de oynayabilmesi nedeniyle Araron Boupendza gündeme geldi.
6.5 MİLYON EURO'YA MLS'E GİTTİ
Hatayspor'daki peformansı sonrası Katar ekiplerinden Al-Arabi'ye rekor transfer bedeli ile imza atan Boupendza, 2022'de ise Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab'ın yolunu tuttu. Bu sezon başında ise MLS takımlarından FC Cincinnati'ye 6.5 milyon euro karşılığında imza attı.
Amerikan liginde bu sezon 26 karşılaşmada 8 gol sevinci yaşadı.
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