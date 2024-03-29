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Galatasaray'da Berkay Yılmaz sesleri! Genç oyuncu Köhn'ün arkasına geliyor...

Giriş Tarihi: 29.03.2024 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
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Galatasaray’da Berkay Yılmaz sesleri! Genç oyuncu Köhn’ün arkasına geliyor...

Galatasaray, devre arasında da gündeme gelen 19 yaşındaki sol bek Berkay Yılmaz'da bu kez mutu sona daha yakın. Genç oyuncu da Cimbom'a gelmek için istekli davranıyor.

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