Galatasaray'ın kasası dolacak! Nicolo Zaniolo'ya dev talip...
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo hakkında bomba bir iddia daha ortaya atıldı. İspanyol devi Zaniolo'ya flaş bir teklifte bulundu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk parolası ile ilerleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Transfer gelişmeleriyle gündemden düşmeyen Galatasaray'da son günlerin en çok konuşulan ismi Nicolo Zaniolo.
TRANSFERDE TERS KÖŞE
Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için bir iddia da İspanya'dan geldi.
İSPANYOL DEVİ PEŞİNDE
Todofichajes'in haberine göre Atletico Madrid, Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Zaniolo için Galatasaray'ın kapsını çaldı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Atletico'nun İtalyan Sportif Direktörü Andrea Berta'nın transferle bizzat ilgilendiği belirtilen haberde, Galatasaray'la görüşmelerin başladığı aktarıldı.
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