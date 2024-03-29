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Galatasaray'ın kasası dolacak! Nicolo Zaniolo'ya dev talip...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.03.2024
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Galatasaray’ın kasası dolacak! Nicolo Zaniolo’ya dev talip...

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo hakkında bomba bir iddia daha ortaya atıldı. İspanyol devi Zaniolo'ya flaş bir teklifte bulundu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk parolası ile ilerleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Zainolo Aston Villa'da kiralık olarak forma giyiyorZainolo Aston Villa'da kiralık olarak forma giyiyor

Transfer gelişmeleriyle gündemden düşmeyen Galatasaray'da son günlerin en çok konuşulan ismi Nicolo Zaniolo.

Juventus, Milan, Roma ve Napoli'nin oyuncuyla ilgilendiği bilinirken Zaniolo için sürpriz bir takım daha devreye girdi.

TRANSFERDE TERS KÖŞE

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için bir iddia da İspanya'dan geldi.

İSPANYOL DEVİ PEŞİNDE

Todofichajes'in haberine göre Atletico Madrid, Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Zaniolo için Galatasaray'ın kapsını çaldı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Atletico'nun İtalyan Sportif Direktörü Andrea Berta'nın transferle bizzat ilgilendiği belirtilen haberde, Galatasaray'la görüşmelerin başladığı aktarıldı.

GALATASARAY'IN KASASI DOLACAK

İspanyol devinin Zaniolo için 18 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve pazarlıkların devam ettiği gelen haberler arasında.

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