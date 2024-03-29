Galatasaray'ın "joker"i Barış Alper Yılmaz "dalya"ya hazırlanıyor!

OKAN BURUK'UN JOKERİ OLDU

Barış Alper Yılmaz, bu sezon farklı mevkilerde gösterdiği iyi performans ile takımına katkı verdi.

Sezon başında yapılan bazı transferlerden beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılıların imdadına Barış Alper Yılmaz yetişti. Bir hücum oyuncusu olan Barış Alper'i teknik direktör Okan Buruk sağ ve sol bekte de kullandı. Kale, stoper ve defansif orta saha haricinde tüm bölgelerde görev yapan genç futbolcu, gösterdiği performansla takımının iyi gidişatına önemli katlı sağladı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, bu özelliği sayesinde hem ilk 11 kurarken hem de maç içindeki hamlelerinde teknik direktör Okan Buruk'un elini rahatlattı.