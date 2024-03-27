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Galatasaray Antalya kampında hazırlıklarına devam etti

GALATASARAY ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2024
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Galatasaray Antalya kampında hazırlıklarına devam etti

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

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