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Yıldız futbolcu Dries Mertens açıkladı: 1 sene daha...

GALATASARAY ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2024
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Yıldız futbolcu Dries Mertens açıkladı: 1 sene daha...

Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens, "Bir ağrım sakatlığım da yok. Neden olmasın. Burada olabilir. Başka yerde olabilir ama 1 sene daha devam edeceğim gibi duruyor." dedi.

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