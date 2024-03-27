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Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Aslan olacak! Buruk onayı verdi

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 27.03.2024
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Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Aslan olacak! Buruk onayı verdi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray transfer dönemi çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı ekip 70 milyon avroluk değeri gören dünyada ünlü yıldız futbolcuyu radarına aldı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına da ağırlık verdi.

Okan Buruk liderliğinde emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

70 MİLYON AVROLUK YILDIZ FUTBOLCU ASLAN OLACAK

A Spor'un haberine göre; yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, dünyaca ünlü yıldız Nabil Fekir'i radarına aldı.

Bu bilgiler ışığında harekete geçen yönetim yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Buruk onayı doğrultusunda sarı-kırmızılılar İspanya ekibi ile temaslara başlayacak.

DEĞERİ TAVAN YAPMIŞTI

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Fransız yıldız, 2018'de Lyon forması giyerken 70 milyon Euro piyasa değerine ulaşmıştı.

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