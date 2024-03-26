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Yıldız futbolcu Derrick Köhn'den Galatasaray açıklaması: Hayalimdi...

GALATASARAY ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2024
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Yıldız futbolcu Derrick Köhn’den Galatasaray açıklaması: Hayalimdi...

Galatasaray'ın devre arasında Bundesliga 2'den transfer ettiği Derrick Köhn, takımının kamp yaptığı Antalya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Köhn, hayali olan Galatasaray'da oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.

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