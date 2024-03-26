Erden Timur'dan bomba açıklamalar: Herkesin her şeyine bakılsın ilk imzayı ben vereceğim
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu. Timur, "Herkesin telefonu, banka hesapları incelensin. Türk futbolunu ileri götürmek için hepimizin her şeyine bakılsın. Kendinden emin olan 'Her şey incelensin.' desin. Federasyona imza verelim. İlk imzayı ben atarım. Hakemler, TFF üzerine çok ciddi baskı uygulanıyor. TFF dik duramıyor. Bugünkü hareketleri takdire şayan.. VAR kayıtlarının tüm detayları paylaşılsın. Biz bunu istiyoruz." şeklinde konuştu.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Merkez Hakem Kurulu'nun toplantısının izinsiz şekilde paylaşılması üzerine konuşan Timur, "Hakkı yenen de, hakkı gasp edilen de aynı şeyleri söylüyor. Medyada objektif yorumlar yapılmıyor. Farklı takımlardaki yöneticiler çok daha ağır açıklamalar yapıyor." ifadelerini kullandı.
"TFF'YE CİDDİ BASKI UYGULANIYOR"
Olayın içerisinde adı geçen herkesin incelemeye alınması gerektiğini belirten Erden Timur, "Herkesin telefonu, banka hesapları incelensin. Türk futbolunu ileri götürmek için hepimizin her şeyine bakılsın. Kendinden emin olan 'Her şey incelensin.' desin. Federasyona imza verelim. İlk imzayı ben atarım. Hakemler, TFF üzerine çok ciddi baskı uygulanıyor. TFF dik duramıyor. Bugünkü hareketleri takdire şayan.. VAR kayıtlarının tüm detayları paylaşılsın. Biz bunu istiyoruz." şeklinde konuştu.
"HER AÇIKLAMALARINDA MAĞDURLAR"
Galatasaray A.Ş. Başkan Vekili, "İçeriden sürekli şeylerin sızdırıldığını söyledim. Kendi sistemleri ispat edilmiş oldu. Ali Bey değil sadece, yorumcular da söyledi. Kayrılarak 90+'larda 8-10 puan fazla alan takım var. Her açıklamalarında mağdurlar. En önemli şey edep." dedi.
Erden Timur, "Önceden kurgulanmış bir şey TFF'den sızdırılıyor. Kırpılıyor. Bize haksızlık yapıldığında çoğu zaman konuşmadık. İletişimciler Galatasaray, Fenerbahçe'nin açıklamalarını incelesin. Kim ne kadar pozitif, kim ne kadar açıklama yapmış! Hepsi konuşulsun. Kim bu işi geriyor, manipüle ediyor... Açıklanması lazım. Medya yöneticisi baskısıyla kimin görevine son verilmiş?" sözlerini kullandı.
"CESUR OLMAMIZ LAZIM"
Timur sözlerine, "Cesur olmamız lazım. Hayatımda ahlaksızların cesur olduğunu görmedim. Ahlaksız insan korkaktır, idealist insan cesurdur. Türk futbolu için ortadan konuşalım, herkes kendine yapılanları açıklasın." sözleri ile devam etti.
Galatasaray Başkan Vekili, "Galatasaray ne yapabilir? Rakibinizin sürekli üste çıkmaya çalışması... Bunları yaparsak ortam daha da gerilecek. İki takım 7 Nisan'da maç yapacak. Keşke herkes birbirine sarılsa... Herkesin doğru bir şekilde gitmesi lazım. Kim ne yaptıysa ortaya çıksın. Ne varsa çıksın! Bunu herkes desteklesin. Bu ancak böyle aşılır." dedi.
"GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇINDA DA OLDU"
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrasında yaşanan olaylar hakkında da konuşan Erden Timur, "Taraftarın sahaya girmemesi gerekirdi. Maç içinde olaylar var, suların atılması... Olmamalıydı. Galatasaray - Fenerbahçe maçında da oldu. Fenerbahçe Stadı'nda da oldu. Yoğun boyutta olan şeyler, kesinlikle olmamalı. Aynı şekilde sahaya giren taraftar etkisiz hale getirilmişken... Bırakalım futbolu dışarıda bile düşen insana vurulmaz... Halil Umut Meler'de de aynı tepkileri verdik. Taraftarın girmesi yanlış, ancak etkisi hale getirildiğinde vurulması, kafasına tekme atılması çok yanlış. Yargıtay postalla bile birinin kafasına vurduğunda silah sayıyor. Krampon bambaşka bir şey. Adalet Bakanı çok doğru bir açıklama yapıyor "Herkes adil yargılanmalı" diyor. Bizim futbolcularımız olsa, asla konuşmayız. Kulüp açıklaması, kamuoyu baskısı... Adalet Bakanı aleyhine şeyler söyleniyor. Bunlar gerçekten yanlı." dedi.
"BASKIDAN DOLAYI SEVK YAPILMIYOR"
Timur, "Baskıdan dolayı sevk yapılmıyor. Sevk edilecek oyuncu sayısı az olacak diye bir dedikodu var. Karışan oyuncuların içerisinden ayıklama yapamazsınız! Kim karışmışsa, sevk edersiniz! Konunun sportmenliğe aykırı hareketle alakası yok! Güleriz ağlanacak halimize gibi bir drama yaşıyoruz. Engel olmak için müthiş bir baskı uygulanıyor. Futbolcuların olumsuz etkilenmesi ayrı konu, onları anlıyoruz. Ancak yerdeki insana koşan insana döner tekme atan, kramponla... Bunlar ayrı konu. PFDK'nın sevkleri iki günde yapması gerekirken, bu baskı yüzünden bunlar oluyor. PFDK'nın nasıl sevk yapacağını göreceğiz. Siyasilere bile baskı yapılıyor. TFF'ye seçim öncesi böyle bir baskı yapıyorlar mı? Hukuki olan herkesin sevk edilmesi, karar da PFDK'nındır. Meşru müdafaada tokatla gelen 50 yumruk olmaz. Zaten yerde yatan sizin için tehlike arz etmez. Yanınızdan koşan belki birisini tutmaya gidiyor. Döner tekme atmak meşru müdafaa olmaz. Toplum olarak adil olalım. Çok daha ağır şeyler oldu ama Antalyaspor maçından sonra konuşmadık." şeklinde konuştu.
Erden Timur, "PFDK'nın sevk sayısını 3'e düşürdüğünü duyduk. Futbolla seçimin ne alakası var? Neden insanlara baskı yapıyorsunuz? Galatasaray'ın da 35 milyon taraftarı var. Ayrıca nefsi müdafaa da ceza almama sebebi değildir, hafifletici unsurdur." şeklinde konuştu.
"CİDDİ BİR İNANMIŞLIK VAR"
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları maç hakkında da konuşan Timur, "İnşallah derbiye şampiyon çıkarız. Ciddi bir inanmışlık var. Kim hak ediyorsa o kazansın, samimiyetimle söylüyorum. Şahsen ben, bizim hak ettiğimizi düşünüyorum İnşallah öyle olur, öyle olursa derbi hafif havada geçer. Gerginlik artmamış olur. Oyuncuların morali yüksek. Ancak bu tip konular etkiliyor. Onları bu konularda minimum konuşturtmaya çalışıyoruz. Hiçbir zaman biz konuşturtmuyoruz. Gerilimi arttırmamak adına.. Kurunun yanında yaş da yanıyor. Herkes hayali ile birleşti, herkes kararlı. Mayıs ile ilgili tek gündemimiz hakkımızla şampiyon olmak." şeklinde konuştu.
KULÜPLER BİRLİĞİ SÖZLERİ
Timur, Ali Koç'un Kulüpler Birliği başkanlığı görevini bırakması sorusunu ise, "Kulüpler Birliği'ne başkanımız gidiyor. Ali Koç'un istifası ve sonrasıyla ilgili bir şey konuşulmadı." şeklinde cevapladı.
HAKİM ZİYECH VE TRANSFER SÖZLERİ
Oyuncularına taliplerin olduğunu ifade eden Timur, "Birçok oyuncumuza talip var. Hakim Ziyech de bunlardan bir tanesi. Ben oyuncunun 'O'su ile ilgili yorum yapmam. Bir oyuncuya karar verilir, biz de alırız. Yazın bonservissiz veya bonservisi az adam alabilirdik. Mauro Icardi'nin bonservisinden sonra bütçe azalmıştı. Eskiden 5'e alınan oyuncular bugün 12 Milyon €... Sizin göreviniz oyuncuyu gelmeye ikna etmek. Transferde başarı standardı dünyada %50... Haris Seferovic burada olmadı ama 1 Milyon € gibi maliyetle geri gönderdik. Angelino gibi herkesin listesinde olan oyuncuyu aldık ve 750 Bin € ödedik, ayrıldık. Ziyech bizden 6 ay önce PSG'ye gidiyordu, evraklarda sıkıntı oldu. Biz maaşının bir kısmını Chelsea'ye ödeterek 1+1'e ikna etmişiz." dedi.
"BUNDAN GÜZEL ÇAĞRI OLABİLİR Mİ?"
Erden Timur, "Süper Kupa'yı ister yabancı, ister robot yönetsin... Hiç sorun değil. Yabancı hakeme de baskı yapalım, evine insan gönderelim, AVM'de çevirelim.. O nasıl karar verecek? İkisini eşit ölçmeliyiz Türk hakemlerine de haksızlık etmeyelim. Türk hakemleri de 10 hafta cesur olsun. Zulüm seviyesindeki baskılara cesur insanlarla karşı koyulur. TFF, herkes bu çağrımıza cevap versin. Zulmü yapanla beraber mücadele edelim. Madem yabancı hakeme inanıyoruz, 3 tane belirleyelim. Tüm ligin röntgenini çeksin. Altına da imza atalım önceden. Kim fazla puan almış, kimin hakkı yenmiş... Hakkı yenen yarın yapılmasını ister, biz istiyoruz. Geçmiş yılları incelesinler. Bundan güzel çağrı olabilir mi? Bu kabul edilmiyorsa, 'Bize haksızlık yapılıyor' demesinler. İsmail Hoca demiş ya 'Şu kadar puan' falan... Hemen kabul edilmesi lazım. Baştan biz kabul ediyoruz. Kamuoyu da çağrıda bulunmalı. Sosyal hayatta Fenerbahçeliler ve Galatasaraylılar bir arada. Yakın zamanımda cenazemde herkes bir aradaydı. Benim anne tarafım Fenerbahçeli. Hayatımda en çok vakit geçirdiğim, sohbet ettiğim insanlardır. Sosyal hayatta böyle peki futbolda bizler bunu neden yapıyoruz? Kendi yapamadığımız şeylerde karşı taraf manipüle etmemiz lazım; "Bence beceriksiz değilim, asında bunlar yaptırmıyor" dememiz lazım. 'Ligden çekileceğiz çünkü hastayım' diyorsun. Gelin röntgen çekelim diyoruz ama 'Yok' diyorsan sıkıntı var.
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