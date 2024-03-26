Erden Timur’dan bomba açıklamalar: Herkesin her şeyine bakılsın ilk imzayı ben vereceğim

"TFF'YE CİDDİ BASKI UYGULANIYOR"

Olayın içerisinde adı geçen herkesin incelemeye alınması gerektiğini belirten Erden Timur, "Herkesin telefonu, banka hesapları incelensin. Türk futbolunu ileri götürmek için hepimizin her şeyine bakılsın. Kendinden emin olan 'Her şey incelensin.' desin. Federasyona imza verelim. İlk imzayı ben atarım. Hakemler, TFF üzerine çok ciddi baskı uygulanıyor. TFF dik duramıyor. Bugünkü hareketleri takdire şayan.. VAR kayıtlarının tüm detayları paylaşılsın. Biz bunu istiyoruz." şeklinde konuştu.

"HER AÇIKLAMALARINDA MAĞDURLAR"

Galatasaray A.Ş. Başkan Vekili, "İçeriden sürekli şeylerin sızdırıldığını söyledim. Kendi sistemleri ispat edilmiş oldu. Ali Bey değil sadece, yorumcular da söyledi. Kayrılarak 90+'larda 8-10 puan fazla alan takım var. Her açıklamalarında mağdurlar. En önemli şey edep." dedi.

Erden Timur, "Önceden kurgulanmış bir şey TFF'den sızdırılıyor. Kırpılıyor. Bize haksızlık yapıldığında çoğu zaman konuşmadık. İletişimciler Galatasaray, Fenerbahçe'nin açıklamalarını incelesin. Kim ne kadar pozitif, kim ne kadar açıklama yapmış! Hepsi konuşulsun. Kim bu işi geriyor, manipüle ediyor... Açıklanması lazım. Medya yöneticisi baskısıyla kimin görevine son verilmiş?" sözlerini kullandı.