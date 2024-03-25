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Galatasaray'ın genç yıldızı Hamza Akman Kopenhag yolunda

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.03.2024
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Galatasaray’ın genç yıldızı Hamza Akman Kopenhag yolunda

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın genç futbolcusu Hamza Akman'a, Danimarka ekibi Kopenhag talip oldu. İşte detaylar...

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