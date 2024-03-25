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Galatasaray'da Rafa Silva sesleri! Yıldız isim için yapılan teklif ortaya çıktı...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.03.2024 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
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Galatasaray’da Rafa Silva sesleri! Yıldız isim için yapılan teklif ortaya çıktı...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını başlatan Galatasaray sezon sonu emekli olması beklenen Mertens'in yerine Benfica ile sözleşmesi sona erecek olan Rafa Silva'yı gündemine aldı. İşte Cimbom'un yıldız oyuncuya yaptığı teklif...

Galatasaray, Benfica ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Rafa Silva'yı bedelsiz bir şekilde kadrosuna katmak isterken, sarı kırmızılı takımın oyuncu için yaptığı teklif belli oldu.

CİMBOM ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

3 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİSİ

Record'da yer alan habere göre; Galatasaray, Benfica ile sözleşmesi bitecek Rafa Silva'yı gündemine aldı. Yönetim, 30 yaşındaki yıldız isme 3 yıllık bir sözleşme teklif etti.

ARADAKİ FARK 500 BİN

Haberde sarı kırmızılı takımın, her bir yıl için ise 3.5 milyon euroluk bir ücret önerdiği belirtildi.

Portekzili yıldızın ise Galatasaray'dan 4 milyon euro istediği ifade edildi. Bununla birlikte sarı kırmızılı idarecilerle oyuncu tarafının görüşmelerini sürdürdüğü de aktarıldı.

İŞTE SILVA'NIN KARİYERİ

30 yaşındaki oyuncu, 2016'dan bu yana Benfica'da oynuyor. Bu yıl 44 maçta 18 gol, 14 asistle kariyerinin zirvesini gören yıldız oyuncu, toplamda ise 318 karşılaşmada 90 gol, 78 asistle adeta şov yaptı. Daha önce Braga ve Feirense formaları giyen Rafa Silva, Portekiz Milli Takımı'nda ise 25 karşılaşmaya çıktı.

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Rafa Silva, daha önce 30 milyon euro'ya kadar çıktı. Tecrübeli oyuncu, Braga'dan Benfica'ya 16 milyon euro'ya transfer oldu.

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