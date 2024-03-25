Galatasaray’da Rafa Silva sesleri! Yıldız isim için yapılan teklif ortaya çıktı...

3 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİSİ

Record'da yer alan habere göre; Galatasaray, Benfica ile sözleşmesi bitecek Rafa Silva'yı gündemine aldı. Yönetim, 30 yaşındaki yıldız isme 3 yıllık bir sözleşme teklif etti.

ARADAKİ FARK 500 BİN

Haberde sarı kırmızılı takımın, her bir yıl için ise 3.5 milyon euroluk bir ücret önerdiği belirtildi.

Portekzili yıldızın ise Galatasaray'dan 4 milyon euro istediği ifade edildi. Bununla birlikte sarı kırmızılı idarecilerle oyuncu tarafının görüşmelerini sürdürdüğü de aktarıldı.