Sacha Boey Türkiye’ye geri dönüyor! Bayern Münih’in kiralama kararı sonrası devreye girildi! Süper Lig’de bomba transfer...

KENDİNİ GÖSTEREMEDİ

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan 30 + 5 milyon Euro'luk rekor bonservis ücreti ile Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'nin Almanya kariyeri istediği gibi başlamadı. Şu ana kadar toplamda iki kez sahaya çıkabilen Fransız sağ bek, kendisini gösterme şandı elde edemedi.