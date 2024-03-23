Sacha Boey Türkiye'ye geri dönüyor! Bayern Münih'in kiralama kararı sonrası devreye girildi! Süper Lig'de bomba transfer...
Süper Lig'de rekor kırarak Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey oynadığı iki maçta eleştirilere maruz kalırken üst üste iki kritik sakatlık yaşayınca gözden düştü. 6 hafta daha sahalardan uzak olması beklenen Boey'in yeni sezonda kiralanması gündemde. Boey için Galatasaray devreye girerken uygun koşullar sağlanırsa Cimbom eski yıldızını kiralayacak. İşte detaylar...
Galatasaray'da, devre arasında Bayern Münih'e gönderdiği Sacha Boey ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
KENDİNİ GÖSTEREMEDİ
Ara transfer döneminde Galatasaray'dan 30 + 5 milyon Euro'luk rekor bonservis ücreti ile Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'nin Almanya kariyeri istediği gibi başlamadı. Şu ana kadar toplamda iki kez sahaya çıkabilen Fransız sağ bek, kendisini gösterme şandı elde edemedi.
6 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK
Oynadığı 2 maçın 1'inde de sol bekte görev yapan Boey performansıyla eleştiri oklarını üzerine çekti. Bir de kısa sürede 2. sakatlığını yaşayan ve 6 hafta sahalardan uzak kalacak olan Sacha Boey, Almanya'da hayal kırıklığı yarattı.
BOEY SONRASI AURIER
Alman basınına göre 23 yaşındaki futbolcunun yaz döneminde kiralık gönderilme ihtimali var. Galatasaray'ın da süreci yakından takip ettiği ve olası bir kiralama durumunda devreye girebileceği belirtiliyor. Çünkü Aslan, Boey sonrası sezon sonuna kadar Serge Aurier ile sözleşme imzalamıştı.
YOLLAR AYRILACAK
Ancak Fildişili oyuncu, Afrika Uluslar Kupası'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz Sarı-Kırmızılı formayı giyemedi. Tecrübeli futbolcuyla Haziran ayında yolların ayrılması planlanıyor.
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