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Galatasaray'da Sergio Oliveira ile yollar ayrılıyor! Menajerine talimat verdi...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.03.2024
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Galatasaray’da Sergio Oliveira ile yollar ayrılıyor! Menajerine talimat verdi...

Galatasaray'la kontratı devam eden Sergio Oliveira, kendisine yeni bir kulüp bulması için menajerine talimat verdi. Okan Buruk'un yeni sezon planlamasında yer almayan Portekizli ayrılık kararı aldı. İşte detaylar...

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