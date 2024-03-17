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Galatasaray kritik Kasımpaşa maçına hazır! Son antrenman tamamlandı

GALATASARAY ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.03.2024
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Galatasaray kritik Kasımpaşa maçına hazır! Son antrenman tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla süren idmanın taktik çalışmayla tamamlandığı belirtildi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla süren idmanın taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, idmanın ardından kampa girdi.

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