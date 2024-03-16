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Galatasaray'da Torreira'nın sözleşmesi uzatıldı! İşte yeni şartlar...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.03.2024
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Galatasaray’da Torreira’nın sözleşmesi uzatıldı! İşte yeni şartlar...

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla yoluna devam eden Galatasaray'da kilit isimlerden olan Lucas Torreira'nın sözleşmesi uzatıldı. İşte yeni şartlar...

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