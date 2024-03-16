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Galatasaray'da Muslera bilmecesi! Gidecek mi kalacak mı?

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.03.2024 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
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Galatasaray’da Muslera bilmecesi! Gidecek mi kalacak mı?

Galatasaray ile Fernando Muslera arasında gerçekleşen son kontrat görüşmelerinden beklenen sonuç çıkmazken orta yol bulunamaması nedeniyle görüşmeler sezon sonuna bırakıldı. İşte detaylar...

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