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Galatasaray'da Okan Buruk'a yeni sözleşme! Yönetim harekete geçti...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.03.2024 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
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Galatasaray’da Okan Buruk’a yeni sözleşme! Yönetim harekete geçti...

Galatasaray yönetimi yeni sezon için çalışmalarına şimdiden başlarken sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Okan Buruk ile 2 yıllık yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar...

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