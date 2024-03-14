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Galatasaray'da Davinson Sanchez üzüntüsü! Kasımpaşa maçında da kadroda yok...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.03.2024 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
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Galatasaray’da Davinson Sanchez üzüntüsü! Kasımpaşa maçında da kadroda yok...

Galatasaray Kulübü, milli maçlar öncesi Kolombiya Futbol Federasyonu'na Davinson Sanchez'in sakatlığı hakkında bilgilendirme yaptı. Yıldız oyuncunun Kasımpaşa maçını da kaçırması beklenirken, Hatayspor maçında kadroda olması bekleniyor. İşte detaylar...

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