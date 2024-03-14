Aslan transferde ava çıktı! Sezon sonu dünya yıldızını getirecek | F.Bahçe'ye yılın çalımı
Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe arasında son yılların en çekişmeli şampiyonluk mücadelesi yaşanıyor. Rakiplerine büyük fark atan iki dev kulüp bu kez transfer yarışında karşı karşıya geldi. Sezon başında Fenerbahçe ile adı geçen dünya yıldızı için Aslan devreye girdi. İşte detaylar..
Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçen şampiyonluk yarışı, ligin bitimine 9 hafta kala iyice kızıştı.
AYNI FUTBOLCULAR İÇİN YARIŞIYORLAR
Son yıllarda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aynı futbolculara talip olması gündemi meşgul ederken, transfer çalımları da dikkat çekiyor.
FENERBAHÇE TALİP OLMUŞTU GALATASARAY DEVREYE GİRDİ
Yine geçtiğimiz senelerde Fenerbahçe'nin talip olduğu bilinen yıldız oyuncunun Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi.
ROTA İNGİLTERE!
Galatasaray, rotasını bir kez daha İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip Wilfred Ndidi'nin peşine düştü.
A Spor'un haberine göre; Sezon başında Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülen oyuncunun Galatasaray'a yakın olduğu belirtildi.
ASLAN SEZON SONU İMZA ATTIRMAK İSTİYOR
Galatasaray yönetimi, sezon sonunda Leicester City'de forma giyen tecrübeli orta sahaya imza attırmak istiyor.
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