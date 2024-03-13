Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye çok sert yanıt: Utanarak esefle izledik

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle;

"GALATASARAY TÜRK FUTBOLU İÇİN BEKA SORUNU"

"Son dönemde gündem dinamik, iddialar, iftiralar yoğun. Aslında bu toplantının öznesi rakibimiz olacak. Rakibimizin başkanından yöneticilerine düşürdükleri seviye artık mezbahayı aratmayan vaziyette. Galatasaray'ın Türk futbolcu için nasıl bir beka sorunu olduğunu anlatacağım. Galatasaray başkanı ve yönetcilerinin elde etmek istediklerini kazanmak için ne tür hayali senaryolar ürettiğini istaristiklerle göstereceğim. Kazanmak için her şey mübah anlayışının bu kulüp için kültür haline geldiğini paylaşacağım."

"BAŞKA CAMİALARI AŞAĞILAR, ALAY EDERLER"

"Türlü türlü şantaj ve itibar suikastı yaparak, özellikle hakemler ve kurulları baskı altında tutarlar ve bunun için hayali düşmanlar yaratırlar. Başka camiaların mutsuzluğundan paye çıkarır, onları aşağılar ve alay ederler. En son Beşiktaş maçında görüldüğü gibi."

"KENDİ MAÇLARINDAKİ HATALARI ÖRTBAS ETMEK İÇİN ORTALIĞI BİRBİRİNE KATARLAR"

"İşler iyi gitmeyince ya da kendi maçlarındaki hakem hatalarını örtbas etmek için ortalığı birbirine katarlar. Ligi bitirtmeyiz tehditlerinde bulunurlar, açıklayacağız derler, en sonunda ise istedikleri olunca susarlar. İşler iyi giderken de itidalli olalım derler."

"PROGRAMI YAPAMADAN KANALLARI KAPATILDI"

"Tüm kulüpler için adalet arayışında olduklarını söylerler. Kendi kanallarında "Futbol için adalet" programı yapacaklarını yalanını söylerler. Bir sürü pozisyon yolladık ama program yayınlanmadı. Bu arada programı yapamadan kulüp kanalları da kapatıldı. Günü kurtarma refleksiyle, samimiyetsiz, gerçek dışı söylemler. Sadece kendilerini akıllı, herkesi saf görürler."