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Galatasaray'da Sergio Oliveira takıma geri döndü! Kadro dışı sonrası flaş karar...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.03.2024 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
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Galatasaray’da Sergio Oliveira takıma geri döndü! Kadro dışı sonrası flaş karar...

Galatasaray'da kadro dışı kalan Sergio Oliveira yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı. Okan Buruk'la tartışan Oliveira, Beşiktaş maçından önce kadro dışı bırakılmıştı. İşte detaylar...

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