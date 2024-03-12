Süper Kupa’nın gelirleri depremzedelere bağışlanacak!

Bu toplantıda, maçın oynanacağı Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu ve çevresinde yapılan düzenlemelerin son durumu, planlanan işlerin gözden geçirilmesi, eksiklerin tamamlanması, komünikasyon, elektrik ve diğer altyapı işlerinin planlanan sürede bitirilmesi konuları ele alındı.

Stadyuma gelecek taraftarların rahat ve keyifli bir ortamda maç izleyebilmeleri için gerekli tüm çalışmaların maç tarihinden yaklaşık bir hafta önce tamamlanabilmesi için çalışmalara hız verilmesi kararlaştırıldı.