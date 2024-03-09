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Anderson Talisca Süper Lig yolunda! Yıldız oyuncu için tüm şartlar zorlanacak...

GALATASARAY ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2024 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
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Anderson Talisca Süper Lig yolunda! Yıldız oyuncu için tüm şartlar zorlanacak...

Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca gösterdiği performansla unutulmazken yıldız oyuncunun Suudi Arabistan'dan ayrılması gündemde. Yıldız oyuncu için Süper Lig ekibi devreye girerken Talisca'nın ikna edilmesi için her yol zorlanacak. İşte detaylar...

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'da kariyerine devam eden Anderson Talisca, Süper Lig'de iz bırakmıştı. Beşiktaş formasıyla 2016/17 sezonunda adından söz ettirmeyi başaran Brezilyalı yıldız, taraftarın sevgilisi haline gelmişti.

Siyah-beyazlı ekiple o sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Talisca, 2021 yılından bu yana Al-Nassr'da oynuyor.

30 yaşındaki futbolcu için Türkiye'nin dev kulüpleri birçok kez nabız yoklasa da maddi nedenler dolayısıyla bu transfer gerçekleşmemişti.

Bu sırada Talisca için yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Süper Lig devi, gelecek sezon için Talisca'yı kadrosuna katmak istiyor.

SÜPER LİG'E GERİ DÖNÜYOR

Galatasaray, Anderson Talisca ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılı ekipte Erden Timur, Talisca transferinin tüm sürecini yönetecek. Yeni sezon için hamle yapması beklenen Galatasaray, oyuncunun da yeniden Avrupa'ya dönmek istemesini değerlendirecek.

5 milyon Euro güncel değeri bulunan Sambacı'nın, kulübüyle kontratı 2026 yılına kadar devam ediyor.

SEZONU KAPATMIŞTI

Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Kas sakatlığı yaşayan ve ameliyat olmak zorunda olan Brezilyalı oyuncunun en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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