Anderson Talisca Süper Lig yolunda! Yıldız oyuncu için tüm şartlar zorlanacak...

SÜPER LİG'E GERİ DÖNÜYOR

Galatasaray, Anderson Talisca ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılı ekipte Erden Timur, Talisca transferinin tüm sürecini yönetecek. Yeni sezon için hamle yapması beklenen Galatasaray, oyuncunun da yeniden Avrupa'ya dönmek istemesini değerlendirecek.

5 milyon Euro güncel değeri bulunan Sambacı'nın, kulübüyle kontratı 2026 yılına kadar devam ediyor.