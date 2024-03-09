Anderson Talisca Süper Lig yolunda! Yıldız oyuncu için tüm şartlar zorlanacak...
Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca gösterdiği performansla unutulmazken yıldız oyuncunun Suudi Arabistan'dan ayrılması gündemde. Yıldız oyuncu için Süper Lig ekibi devreye girerken Talisca'nın ikna edilmesi için her yol zorlanacak. İşte detaylar...
Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'da kariyerine devam eden Anderson Talisca, Süper Lig'de iz bırakmıştı. Beşiktaş formasıyla 2016/17 sezonunda adından söz ettirmeyi başaran Brezilyalı yıldız, taraftarın sevgilisi haline gelmişti.
Siyah-beyazlı ekiple o sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Talisca, 2021 yılından bu yana Al-Nassr'da oynuyor.
30 yaşındaki futbolcu için Türkiye'nin dev kulüpleri birçok kez nabız yoklasa da maddi nedenler dolayısıyla bu transfer gerçekleşmemişti.
Bu sırada Talisca için yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Süper Lig devi, gelecek sezon için Talisca'yı kadrosuna katmak istiyor.
SÜPER LİG'E GERİ DÖNÜYOR
Galatasaray, Anderson Talisca ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılı ekipte Erden Timur, Talisca transferinin tüm sürecini yönetecek. Yeni sezon için hamle yapması beklenen Galatasaray, oyuncunun da yeniden Avrupa'ya dönmek istemesini değerlendirecek.
5 milyon Euro güncel değeri bulunan Sambacı'nın, kulübüyle kontratı 2026 yılına kadar devam ediyor.
SEZONU KAPATMIŞTI
Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Kas sakatlığı yaşayan ve ameliyat olmak zorunda olan Brezilyalı oyuncunun en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ezel'in Sırrı 15 Yıl Sonra Çözüldü! Eyşan için Cansu Dere'nin Yerine O Geliyormuş...
- MEB Kararı Verdi! Tüm Okullarda Yeni Uygulama Başlıyor: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar.....
- 10.200 TL Üstü Maaş Alan Emeklilere 14.550 TL Ek Ödeme Geldi! P.tesi ve Cuma Günleri Tahsis Numarasına Göre
- 5 TL'deki bu detaya hiç dikkat ettiniz mi? O kısma yaklaştığınızda...
- Etleri lime lime edilen Osmanlı sadrazamı! 1000 parçaya böldüler
- Şartları Sağlayanlara 8 Maaş! SGK Uzmanı Açıkladı! Kaçırmayın: 1999-2021 Arası ve Sonrası İşe Girenlere...
- Canan Karatay'dan Ezber Bozan Reçete: En Sağlıklı Et Bu!
- Sadece Dahi Beyinler Bulabilir: Resimdeki Tuhaf Kedi Nerede?
- Makarnayı Nasıl Pişirirsiniz? Lüks Restoranların Sakladığı Sırrı Keşfedin!
- Lavabodaki Bu Deliği Görmezden Gelmeyin! Meğerse İşe Yarıyormuş!
- Akdeniz'de Deprem | 8 Mart Cuma az önce kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ...
- 8 Mart Kadınlar Günü Kutlama Mesajları 2024 🧕 👩 | En Güzel, Kısa, Uzun, Resimli, Duygusal Mesajlar Hepsi Burada! Instagram, Twitter(X), WhatsApp