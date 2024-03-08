Galatasaray’da Okan Buruk’tan savunmada sürpriz! İşte Galatasaray - Ç.Rizespor maçı muhtemel 11’leri...

ATMACALARLA 44. RANDEVU

G.Saray ile Rizespor, Süper Lig'de bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 29 defa sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 100 golüne, Rize ekibi 44 golle karşılık verdi.