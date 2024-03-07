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Galatasaray Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.03.2024
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Galatasaray Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı yarın saat 20.00'de başlayacak.

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