Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! 7 yıldız oyuncunun son durumu... Ziyech ve Zaha Rizespor maçında oynayacak mı?
Galatasaray Futbol A Takım Doktoru Yener İnce, bugünkü antrenmanda sakatlıkları bulunan futbolcuların durumları hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Peki, takımdaki 7 yıldız oyuncunun sağlık durumunda son durum ne? İşte detaylar...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 8 Mart Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.
Sarı-kırmızılılar, ısınma hareketlerinin ardından iki grup halinde 8'e 2 pas ve top kapma çalışması yaptı. Yarım sahada minyatür kale maçla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da antrenmanı takip etti.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
KULÜP DOKTORU YENER İNCE, OYUNCULARIN DURUMUYLA ALAKALI BİLGİ VERDİ
Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, sakatlıkları bulunan oyuncuların durumuyla ilgili bilgi verdi.
SERGE AURIER, DAVINSON SANCHEZ ANTRENMANDA YER ALMADI
Yener İnce, Abdülkerim Bardakcı, Serge Aurier ve Davinson Sanchez'in sakatlıkları sebebiyle antrenmanda yer almadığını söyledi.
ABDÜLKERİM BARDAKÇI FORMA GİYEMEYECEK
İnce, Abdülkerim Bardakcı'nın Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyeceğini ifade etti.
ZAHA VE ZIYECH RİZESPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Yener İnce, antrenmanda yer alan Wilfried Zaha ile Hakim Ziyech'in ise Çaykur Rizespor maçında oynayıp oynamayacağına idmandaki durumlarına göre karar vereceklerini aktardı.
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