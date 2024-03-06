Galatasaray’da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Rizespor karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu. Sakatlığını atlatan Hakim Ziyech ile Wilfried Zaha takımla birlikte çalışırken, sakatlıkları devam eden Serge Aurier, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı ile Sergio Oliveira ise antrenmanda yer almayan isimler oldu.