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Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'ın kapısından dönmüş! Türkiye temsilcisi açıkladı: Son anda Zaha ve Tete'yi aldılar...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.03.2024
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Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’ın kapısından dönmüş! Türkiye temsilcisi açıkladı: Son anda Zaha ve Tete’yi aldılar...

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst'un Türkiye temsilcisi yaptığı açıklamada yıldız oyuncunun Galatasaray'ın kapısından döndüğünü açıkladı. Halis yaptığı açıklamada "Galatasaraylı yöneticilerle konuştum. Weghorst'la ilgili hepsi olumluydu. Ama son anda Zaha'yı, Tete'yi aldılar" ifadelerini kullandı.

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