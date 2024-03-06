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Galatasaray'a Serge Aurier bir kötü haber daha! Yıldız oyuncu iki maçı daha kaçıracak...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.03.2024 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
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Galatasaray’a Serge Aurier bir kötü haber daha! Yıldız oyuncu iki maçı daha kaçıracak...

Galatasaray'ın devre arasında Boey ayrılığı sonrası transfer ettiği Serge Aurier henüz sarı kırmızılı formayı giymezken yıldız oyuncunun 15 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. İşte detaylar...

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