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TFF, Süper Lig'de 28. hafta VAR kayıtlarını açıklandı! İşte Beşiktaş-Galatasaray maçındaki konuşmalar

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Giriş Tarihi: 05.03.2024 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
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TFF, Süper Lig’de 28. hafta VAR kayıtlarını açıklandı! İşte Beşiktaş-Galatasaray maçındaki konuşmalar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de haftalık VAR kayıtlarını yayınladı. İşte Süper Lig'in 28. haftasında oynanan ve tartışmalı pozisyonların olduğu maçların VAR kayıtları...

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