Fernando Muslera'dan Galatasaray taraftarına müjdeli haber! Bir yıllık sözleşmeye imza atıyor...
Uzun yıllardır Galatasaray forması giyen ve sezon sonu ayrılma ihtimali konuşulan Fernando Muslera sarı kırmızılılarla yeni sözleşmeye "evet" dedi. Muslera bir yıllık yeni sözleşmeye imza atacak. İşte detaylar...
13 yıldır formasını giydiği Galatasaray'da tam 15 kupa kaldırarak ulaşılması zor bir rekora imza atan, bu sezon da kurtarışlarıyla takımını taşıyan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
1 YILLIK DAHA ANLAŞMA YAPILDI
Taraftarın yeni sezonda tekrar kalede görmek istediği Uruguaylı eldivenden müjdeli haber geldi. Yönetimin, tecrübeli file bekçisi ile görüşerek prensipte anlaştığı ve 1 yıllık daha kontrat yapılacağı öğrenildi.
"İKİNCİ VATANIM"
Hakkında ülkesine dönmek istediğine dair haber çıkan Muslera'nın 'İkinci vatanım' dediği Türkiye'de çok mutlu olduğu ve Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediği ifade edildi.
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