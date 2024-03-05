Galatasaray dünya devlerini solladı! Inter’den sonra Avrupa’nın en iyisi

Avrupa'nın ilk 10 liginde maç başına en az gol yiyen takımlar şöyle:

Ülke Takım Maç sayısı Yediği gol Ortalama İtalya Inter 27 13 0,48 Türkiye Galatasaray 28 15 0,53 Hollanda PSV 24 13 0,54 İskoçya Glasgow Rangers 29 16 0,55 Almanya Bayer Leverkusen 24 16 0,66 İspanya Real Madrid 27 18 0,66 Portekiz Porto 24 17 0,7 Fransa PSG 24 19 0,79 İngiltere Arsenal 27 23 0,85 Belçika Club Brugge/Royal Antwerp 28 26 0,92

SAVUNMA EKSİKLERİ ETKİLEMEDİ

Galatasaray'ın ligin geride kalan bölümünde savunmada yaşadığı sorunlardan etkilenmediği görüldü.

Sarı-kırmızılı ekip, sezona savunmada Sacha Boey, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Angelino ve Kazımcan Karataş ile başladı. Devre arasında Boey, Angelino ve Kazımcan takımdan ayrılırken, yerlerine Derrick Köhn ve Serge Aurier geldi.

Savunma tandeminde bir dönem Sanchez-Abdülkerim ile mücadele eden Galatasaray'da son haftalarda Nelsson-Sanchez ikilisi görev yaptı. Angelino ve Kazımcan'dan beklenen performansı alamayan teknik direktör Okan Buruk, sol bekte hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu ile çözüm aradı.

Buruk, Boey'in rekor bedelle Bayern Münih'e transfer olması ve yeni transfer Aurier'nin Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönmesinin ardından savunmanın sağında yaşanan eksikliğe Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz ile gidermeye çalıştı.

Uruguaylı tecrübeli kaleci Fernando Muslera, performansıyla sarı-kırmızılı takımın başarısında önemli paya sahip oldu.

Galatasaray'ın takım savunmasında orta saha oyuncuları Dries Mertens, Lucas Torreira ve Kerem Demirbay da önemli rol oynadı.