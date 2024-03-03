CANLI | Beşiktaş - Galatasaray (CANLI ANLATIM) Beşiktaş - Galatasaray maçında ilk düdük sesi
Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş'a konuk oluyor. Zirve yarışını etkileyen dev derbide Halil Umut Meler ilk düdüğü çaldı. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.
SON 15 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ
Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 15 karşılaşmada kaybetmezken, son 8 maçından da sahadan galip ayrıldı. Ligde sarı-kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor müsabakalarından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.
LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon rakip fileleri 57 kez havalandırırken, kalesinde ise 15 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, savunmada gösterdiği başarılı performansıyla ligin en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cimbom, bu mücadelelerin 14'ünde kalesini gole kapadı.
BÜYÜK MAÇLARI KAYBETMEDİ
Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı müsabakaları kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bordo-mavilileri 2, siyah-beyazlıları da 1 kez mağlup ederken, sarı-lacivertlilerle ise berabere kaldı.
GALATASARAY, DOLMABAHÇE'DE İLK PEŞİNDE
Galatasaray, Beşiktaş'ın 2016 yılında açılan stadı Tüpraş Stadyumu'ndan hiç galibiyetle ayrılamadı. Sarı-kırmızılılar, bu şanssızlığını kırmak için pazar günü sahaya çıkacak. Söz konusu statta ilk oynanan derbi 2-2 beraberlikle sona erdi. Daha sonraki 6 müsabakada da siyah-beyazlılar kazanan taraf oldu.
4 İSİM SINIRDA
Galatasaray'da, Beşiktaş derbisi öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında yer alıyor. Bu 4 futbolcu sarı kart görmesi durumunda 29. haftada Rams Park'ta Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Hakim Ziyech ile Serge Aurier'in kadroda olup, olmayacağı ise maç saati belli olacak.
BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK, 6 OYUNCU DA CEZA SINIRINDA
Beşiktaş, Galatasaray ile oynanacak derbi maça 3 eksikle çıkacak. Ligde geçen hafta oynanan İstanbulspor maçında gördükleri 4'üncü sarı kartla cezalı duruma düşen Gedson ve Zaynutdinov karşılaşmayı tribünden takip edecek. Bir diğer eksik futbolcu ise sakatlığı devam eden Tayfur Bingöl. Siyah-beyazlılarda, Galatasaray derbisi öncesinde 6 futbolcu da sarı kart sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta Necip Uysal, Arthur Masuaku, Jonas Svensson, Semih Kılıçsoy, Daniel Amartey ve Demir Ege Tıknaz derbi maça ceza sınırında çıkacak. Bu isimler derbide sarı kart görmeleri halinde ligde bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Amartey, Musrati, Rashica, Muci, Semih, Cenk.
GALATASARAY: Muslera, Kaan, Davinson, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sararmış yastık derdine son! 2'li karışımla kar beyazı görünüm! 2-3 bekletmek yeterli...
- DERBİ (BJK-GS) CANLI YAYIN SAATİ | 3 Mart 2024 Beşiktaş-Galatasaray derbisi bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
- İlber Hoca Türkiye'nin İtalya'sı dedi, ilçe doldu taştı! Turistler akın akın geliyor
- Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı KURA TARİHLERİ | Hastanelere İŞKUR'la KPSS'siz, Mülakatsız işçi alımı müjdesi! İşte kadro ve branşlar
- Müslüm Gürses ne zaman ve neden öldü? İşte Müslüm Baba'nın hayatı ve kariyeri...
- Erken emeklilikte 2160 günlük kazanç ortaya çıktı! EYT'siz 1999-2000-2008 sonrası sigorta girişlilere iyi haber!
- Taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? 90 bin işçiye kadro kimleri kapsıyor? 2024 Mart son durum ne?
- 1-3-5-10 yıl ve üstü çalışana 198.610 TL! Kıdem tazminatında liste güncellendi!
- MSÜ-2024 puan hesaplama | 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? MSÜ kaç net kaç puan eder?
- MSÜ SORU VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR ÖSYM | MSÜ-2024 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış alarmı! İstanbul için gün verdiler! Dalga dalga geliyor
- Emekliye temmuz zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya 16.651 TL maaş! %11'lik oranla 10.000, 11.000, 11.500 TL alana...