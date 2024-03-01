Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu’nun trafikte gergin anları! Başka bir sürücüyle tartıştı

BİLGİLENDİRME GELDİ!

Galatasaray'dan yapılan bilgilendirmede, Kerem Aktürkoğlu'nun aracı yolda ilerlerken trafikte başka bir araçtaki kişilerle tartışma yaşandığı konunun taraftarlarla bir ilgisi olmadığı belirtildi.