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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun trafikte gergin anları! Başka bir sürücüyle tartıştı

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.03.2024 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
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Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu’nun trafikte gergin anları! Başka bir sürücüyle tartıştı

Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Karagümrük'e 2-0'lık skorla yenilerek elenen Galatasaray'da, maçın ardından şok bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, trafikte başka bir araçtaki kişilerle tartışma yaşarken, o anların görüntüsü cep telefonu kameralarına yansıdı.

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'e elendiği maç sonrası Kerem Aktürkoğlu trafikte tatsız bir olay yaşadı.

Maçın ardından aracıyla yola çıkan Kerem Aktürkoğlu trafikte bir kişiyle tartıştı.

Amatör kameraya yansıyan görüntüde şahsın Kerem Aktürkoğlu'na "Sen milli takım oyuncususun" dediği duyuldu. Kerem Aktürkoğlu ise şahsın sözlerine "Öyleyim öyleyim" cevabını verdi.

BİLGİLENDİRME GELDİ!
Galatasaray'dan yapılan bilgilendirmede, Kerem Aktürkoğlu'nun aracı yolda ilerlerken trafikte başka bir araçtaki kişilerle tartışma yaşandığı konunun taraftarlarla bir ilgisi olmadığı belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu 2-0 mağlup oldukları Fatih Karagümrük maçına ilk 11'de başlamış ve 73 dakika sahada kalmıştı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 14 gol, 8 asistlik istatistik yakaladı.

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