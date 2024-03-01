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Galatasaray Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.03.2024
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Galatasaray Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 28'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

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