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Okan Buruk'tan rotasyon kararı! İşte Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.02.2024 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
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Okan Buruk’tan rotasyon kararı! İşte Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11’leri...

Son dakika Galatasaray haberleri | Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı Galatasaray-Karagümrük maçıyla sona eriyor. Ligde zirvede bulunan sarı-kırmızılı ekip, kupayı da kazanmak istiyor. Karagümrük ise zorlu rakibini eleyerek yarı finalde Trabzonspor'a rakip olmayı amaçlıyor. Galatasaray'da Okan Buruk'un, hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçını da düşünerek kadroda rotasyon yapma kararı aldığı öğrenildi. İşte Galatasaray-Karagümrük maçı muhtemel 11'ler...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ile Fatih Karagümrük 29 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te Rams Park'ta karşılaşacak.

Mücadeleden galip ayrılan taraf, yarı finalde Trabzonspor - Başakşehir eşleşmesini geçen ekiple oynayacak. Tek maç usulüne göre oynanacak karşılaşmada 90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatmalara geçilecek. Uzatmalarda da skor üstünlüğü sağlanmaması durumunda turu geçecek takımı penaltı atışları belirleyecek.

KUPADA İLK RANDEVU
Galatasaray ile Fatih Karagümrük, oynayacakları maçla birlikte Türkiye Kupası'nda ilk kez rakip olacak.

İki takım daha önce Süper Lig'de 19 kez karşı karşıya gelirken, bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 12 kez, kırmızı-siyahlılar da 2 defa rakibini mağlup etti. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi. Ligin ilk yarısında Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0'lık skorla kazanmıştı.

GALATASARAY'IN KUPA YOLU
Galatasaray, Türkiye Kupası'na bu sezon 5. turdan başladı. Sarı-kırmızılılar, bu turda 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek tur atladı. Aslan son 16 turunda da bir başka 1. Lig takımı Bandırmaspor'u da 4-2 ile geçerek çeyrek finale kaldı.

KARAGÜMRÜK 4. TURDAN BAŞLADI
Fatih Karagümrük ise kupaya 4. turdan dahil oldu. Kırmızı-siyahlılar, 4. turda 2. Lig temsilcisi Belediye Derincespor'u 3-1, 5. turda da yine 2. Lig takımı Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti. Karagümrük, son 16 turunda ise Samsunspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK
Galatasaray - Fatih Karagümrük karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın 4. hakemi de Oğuzhan Çakır olacak.

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk ve Şota kritik maç öncesi ilk 11'lerini büyük ölçüde belirledi. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY: Günay, Kaan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrich Köhn, Sergio Oliveria, Berkan, Tete, Eyüp, Zaha, Vinicius



F. KARAGÜMRÜK: Sirigu, Nazım, Biraschi, Salih, Levent, Kourbelis, Rohden, Eysseric, Emre Mor, Feghouli, Lasagna

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