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Galatasaray'da Altay Bayındır sesleri! Kaleye milli yıldız...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.02.2024
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Galatasaray’da Altay Bayındır sesleri! Kaleye milli yıldız...

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da Muslera sonrası için kaleyi emanet edilecek isim aranırken bir dönem Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır ismi gündeme geldi. Altay forma giydiği Manchester United'dan ayrılmayı düşünürken Aslan'ın Altay için pusuda olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

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