Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a çok sert sözler: Proje başkan...

"İÇİNDE BULUNDUĞUNUZ ATEŞ ÜFLEYEREK SÖNMEZ"

Ülkede seçim döneminde olduklarını hatırlatan Özbek, "Tansiyon zaten yeteri kadar oluyor. Futbolda da gerilimi arttırmak belli bir seviyenin üstüne çıkarmakta son derece dikkatli olmalıyız. Galatasaray'ın mevcudiyetine zarar verecek her şeyin karşısında duruyoruz. Gerçeklerle uğraşıyoruz. Onun için rakiplerin gerçek dışı söylemlerine Galatasaray'ı yıpratmak amacına nezaket çerçevesinde yanıt veriyoruz. Bu seviyeyi sürekli devam ettireceğiz demek değil. Bir şeye bir konuda dikkatli olmak lazım. Toplumu germek, topumu birbirine düşman edecek bir dil kullanmak sakıncalı, söylemelerin cevabını benzer şekilde cevaplamanın tahmin edilmesi güç sonuçları olabilir. Taraftarlara sürekli itidal tavsiye ediyorum. Diğer futbolseverlerle fayda getirecek tartışmaları yapalım. Diğer konularda itidalli davranalım. Bu söylemin yanlış anlaşılmaması lazım. Rakibimizin bize atfettiği konuların Galatasaray'la ilgili bir tarafı olmadığı için. Hacivat ile Karagöz gibi bir oyun sergileniyor. Perdeye bir gün biri, diğer gün biri çıkıyor. Galatasaray ile bağdaşmayacak konularda söyleyip söyleyip aşağı iniyorlar. Biz de söyleriz. Bir tuzağa düşmemek lazım. Rakip takımın bu söylemleri yakıştıran takımın bir proje olduğu, başkanının proje olduğunu ifade etmiştim. Halen de ısrarcıyım. Devam ediyorlar. Cinayet mahaline evvela katil gelir bunu yorumlamamız gerek. Kimseyi itham etmek istemiyorum ama baktığınız zaman Google'a ananas, şike, halı sahada dostlu maçı yazın bakın kim çıkıyor karşınıza. Bunları sanki biz söylemişiz gibi. Bir abi tavsiyesi onlara: Boşuna uğraşmayın. İçinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez. Bunu kafanıza yazın" ifadelerini kullandı.