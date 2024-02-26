27 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Galatasaray Haberleri Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk Galatasaray'daki hayalini açıkladı: İlk hedefim...

Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk Galatasaray'daki hayalini açıkladı: İlk hedefim...

GALATASARAY ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.02.2024 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
ABONE OL
Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk Galatasaray’daki hayalini açıkladı: İlk hedefim...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray Rams Park'ta Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Maçın ardından basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın sorusuna çarpıcı bir yanıt vererek Galatasaray'da hedeflediği başarıyı açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

RAMS Park'ta 45 binden fazla taraftarının önünde oynanan mücadelede sarı-kırmızılı takım, 12. dakika Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Akdeniz temsilcisi, 33. dakikada Alexander van de Streek'in golüyle eşitliği sağladı. Daha net pozisyonlara giren taraf Antalyaspor olsa da Galatasaray, 45+2. dakikada Kerem ile bir gol daha buldu ve devre arasına 2-1 önde girdi.

ASLAN ZİRVE YARIŞINDA HATA YAPMADI

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da etkili ataklar geliştirdi. Galatasaray, 59. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile penaltıdan yararlanamadı. Müsabaka sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip 23. galibiyetine ulaştı. Geride kalan bölümde 3 beraberlik ve 1 yenilgisi olan "Cimbom" puanını 72 yaparak maç eksiği nedeniyle Fenerbahçe'ye kaptırdığı liderliği geri aldı.

BURUK'TAN MAÇ SONU AÇIKLAMALAR

Antalyaspor maçı sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk soruları yanıtladı.

AHABER.COM.TR SORDU OKAN BURUK GALATASARAY'DAKİ HEDEFİNİ AÇIKLADI

Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın flaş "İngiltere'de pro lisans seminerinde Xabi Alonso, De Zerbi, Ruben Amorim ile birlikte sizin baskı yönlendirme oyunu örnek gösterilmiş. Bu konudan haberiniz var mı, ne düşünüyorsunuz? Okan buruk 5 yıl sonra kendisini nerede hangi başarılarla hayal ediyor?" sorusuna tecrübe teknik adamdan çarpıcı bir yanıt geldi.

GALATASARAY'DAKİ HEDEFİNİ AÇIKLADI

Okan Buruk: Sene sene gitmek istiyorum. Burada tekrar şampiyonluk tekrar yaşamak çok önemli. İleride bakalım ne olur ama asıl hedefim Galatasaray'da olmak, şampiyonluk kazanmak, burada beşinci yıldızı takabilmek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA