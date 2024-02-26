Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk Galatasaray’daki hayalini açıkladı: İlk hedefim...

AHABER.COM.TR SORDU OKAN BURUK GALATASARAY'DAKİ HEDEFİNİ AÇIKLADI

Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın flaş "İngiltere'de pro lisans seminerinde Xabi Alonso, De Zerbi, Ruben Amorim ile birlikte sizin baskı yönlendirme oyunu örnek gösterilmiş. Bu konudan haberiniz var mı, ne düşünüyorsunuz? Okan buruk 5 yıl sonra kendisini nerede hangi başarılarla hayal ediyor?" sorusuna tecrübe teknik adamdan çarpıcı bir yanıt geldi.

GALATASARAY'DAKİ HEDEFİNİ AÇIKLADI

Okan Buruk: Sene sene gitmek istiyorum. Burada tekrar şampiyonluk tekrar yaşamak çok önemli. İleride bakalım ne olur ama asıl hedefim Galatasaray'da olmak, şampiyonluk kazanmak, burada beşinci yıldızı takabilmek.