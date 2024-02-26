Icardi bu akşam oynayacak mı, kaç maç ceza aldı? Galatasaray-Antalyaspor maçında Icardi olacak mı?

NEDEN 1 MAÇ CEZA ALDI?

Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 41/1-a maddesine göre hakaret suçunu işleyen futbolculara 2 ila 5 maç arasında ceza veriliyor. Ancak Icardi'ye tribünlerden gelen yabancı maddeleri göz önüne alan PFDK, FDT'nin 12. maddesinde yer alan "Haksız tahrik" maddesini uyguladı. Bu maddede "Fiilin haksız tahrik sonucu işlenmesi halinde cezada indirim yapılır. Disiplin Kurulu, haksız tahrikin derecesini dikkate alarak, verilecek cezayı üçte birine kadar indirebilir." ifadeleri yer alıyor. Kurul, bu maddenin uygulanması suretiyle Icardi'nin cezasını 1 maç men olarak açıkladı.

Aynı madde, Arjantinliye verilen para cezasında da uygunlandı ve 35/4. maddeye göre 39 bin TL olan para cezası 19 bin 500 TL olarak açıklandı.