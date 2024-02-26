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Icardi bu akşam oynayacak mı, kaç maç ceza aldı? Galatasaray-Antalyaspor maçında Icardi olacak mı?

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.02.2024 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
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Icardi bu akşam oynayacak mı, kaç maç ceza aldı? Galatasaray-Antalyaspor maçında Icardi olacak mı?

Son dakika haberine göre, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçta yaşanan gerginlik dikkat çekti. Galatasaray, Ankaragücü karşısında sahadan 3-0 galip ayrılmıştı ancak maçın önüne geçen olay, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin Ankaragücü taraftarına yönelik hareketi oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Mauro Icardi'ye Ankaragücü maçında taraftara yönelik hareketinden dolayı ceza verildi.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi için geri sayım başlarken, dikkatler Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro İcardi'ye çevrilmişti. Ancak, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Ankaragücü karşılaşmasında yaptığı hareket nedeniyle oyuncunun aldığı ceza açıklandı. Galatasaray, Süper Lig'de önemli maçlara çıkacak, rakipleri arasında Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor gibi takımlar bulunuyor. Peki Icardi kaç maç ceza aldı?

ICARDI KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

Eryaman Stadyumu'nda oynanan Ankaragücü deplasmanında ekranlara gelen görüntüsü sonrası Mauro İcardi tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

PFDK'dan yapılan açıklamada Galatasaray'ın yıldız golcüsü İcardi'ye 1 maçtan men ve 19 bin 500 TL para cezası verildiği ifade edildi.

İcardi, takımının bugün (26 Şubat) oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasında sahada olamayacak.

ICARDI DERBİDE OYNAYACAK MI?

Mauro İcardi, aldığı bir maçlık men cezasını Antalyaspor karşılaşmasında çekecek. Dolayısıyla 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinde şans verilmesi durumunda sahada olabilecek.

NEDEN 1 MAÇ CEZA ALDI?

Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 41/1-a maddesine göre hakaret suçunu işleyen futbolculara 2 ila 5 maç arasında ceza veriliyor. Ancak Icardi'ye tribünlerden gelen yabancı maddeleri göz önüne alan PFDK, FDT'nin 12. maddesinde yer alan "Haksız tahrik" maddesini uyguladı. Bu maddede "Fiilin haksız tahrik sonucu işlenmesi halinde cezada indirim yapılır. Disiplin Kurulu, haksız tahrikin derecesini dikkate alarak, verilecek cezayı üçte birine kadar indirebilir." ifadeleri yer alıyor. Kurul, bu maddenin uygulanması suretiyle Icardi'nin cezasını 1 maç men olarak açıkladı.

Aynı madde, Arjantinliye verilen para cezasında da uygunlandı ve 35/4. maddeye göre 39 bin TL olan para cezası 19 bin 500 TL olarak açıklandı.

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