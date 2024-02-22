Sparta Prag-Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Sparta Prag-GS maçı şifresiz mi? Muhtemel 11'leri...
Sparta Prag ile Galatasaray arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off maçı için heyecan dorukta. Galatasaray, deplasmanda Çekya'nın güçlü temsilcisi Sparta Prag'a konuk olacak. Avrupa'da başarılı bir sezon geçiren Galatasaray, bu önemli maçta galibiyet veya beraberlikle tur atlayacak. Peki Sparta Prag-Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Sparta Prag-Galatasaray mücadelesi için heyecanlı geri sayım başladı. Okan Buruk ve ekibi, ilk maçta tur kapısını aralamışken şimdi gözler rövanş karşılaşmasında. Galatasaray, Çekya'da rakibini yenerek tur atlamak için sahaya çıkacak ve bu hedefe ulaşmanın heyecanını yaşıyor. Trendyol Süper Lig'de zirveye yerleşen sarı kırmızılılar, Avrupa'da da başarılı olmanın peşinde.
SPARTA PRAG - GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Çekya'da oynanacak Sparta Prag- Galatasaray karşılaşması bugün saat 23:00'te başlayacak.
Sparta Prag - Galatasaray mücadelesini İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Sparta Prag maçına Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi 11'ini tercih etmesi bekleniyor.
SPARTA PRAG GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Türkiye'de bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nin yayın hakları Exxen'de bulunuyor.
Bu hafta salı günü oynanan PSV - Borussia Dortmund mücadelesi TV8,5 ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelmişti.
Çarşamba günü oynan Porto-Arsenal mücadelesi benzer şekilde şifresiz olarak yayınlandı. 22 Şubat Perşembe günü yayın akışına göre şifresiz olarak Toulouse - Benfica ve Marsilya Shakhtar Donetsk maçları yayınlanacak.
Sparta Prag Galatasaray karşılaşması Exxen üzerinden ekranlara gelecek.
GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?
Sarı kırmızılılar, ilk turda rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Galatasaray, 0-0, 1-1, 2-2, 3-3… ve her türlü beraberlikte tur atlayan takım olacak.
Çekya ekibi Sparta Prag'ın sahadan 1 farklı galibiyetle ayrılması durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadığı takdirde üst tura yükselen takımı penaltı atışları belirleyecek.
Sparta Prag'ın alacağı en az iki farklı galibiyetle tur atlayan Çekya temsilcisi olacak.
SPARTA PRAG - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın deplasmanda karşılaşacağı Sparta Prag maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Yardımcılıklarını ise Gary Bewswick, Adam Nunn yapacak.
Anthony Taylor bu sezon, Şampiyonlar Ligi play off turu ilk Molde maçını yönetmişti. Sarı kırmızılılar o maçta Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Fredrik Midtsjö'nün golleriyle deplasmanda 3-2 galip gelmişti.
GALATASARAY AVRUPA'DA 316 RANDEVUDA
Sarı kırmızılılar, Sparta Prag karşılaşmasıyla beraber Avrupa'da 316 karşılaşmasına çıkacak.
Galatasaray oynadığı 315 karşılaşmada 113 karşılaşmada galip gelirken 118 kez rakiplerine mağlup oldu.
Oynanılan karşılaşmalarda Galatasaray, rakip fileleri 426 sarsarken kalesinde ise 468 gol gördü.
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