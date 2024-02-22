Sparta Prag-Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Sparta Prag-GS maçı şifresiz mi? Muhtemel 11’leri...

Sparta Prag-Galatasaray mücadelesi için heyecanlı geri sayım başladı. Okan Buruk ve ekibi, ilk maçta tur kapısını aralamışken şimdi gözler rövanş karşılaşmasında. Galatasaray, Çekya'da rakibini yenerek tur atlamak için sahaya çıkacak ve bu hedefe ulaşmanın heyecanını yaşıyor. Trendyol Süper Lig'de zirveye yerleşen sarı kırmızılılar, Avrupa'da da başarılı olmanın peşinde.

SPARTA PRAG - GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?