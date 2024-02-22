Şanlıurfa’da Süper Kupa heyecanı! Futbolseverler ATV’de yayınlanacak Galatasaray-Fenerbahçe finali için nefesini tuttu

ŞANLIURFA ESNAFI ÇOK MUTLU

Esnaflardan Adil İpeksever, Turkcell Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacak olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Böyle futbol gibi faaliyetlerinin kentte yapılmasının çok önemli olduğunu aktaran İpeksever, "Daha önce de Türkiye Kupası finalinde Trabzon-Fenerbahçe maçı Şanlıurfa'da oynanmıştı, o dönem de tüm esnafımız, oteller olsun, ticari taksiler olsun, lokantacılar olsun hepsi faydalanmıştır. Bu konuda mutluyuz." dedi.

Lokantacı Ramazan Beyaz da esnaf olarak bu maçın Şanlıurfa'da oynanmasını sağlayan herkese teşekkür ederek, "Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacak olması bizim için büyük bir onur ve şereftir. Özellikle esnafımız ve halkımız için çok güzel bir şey, gurur duyarız. İnşallah esnaf olarak mutlu oluruz. Önümüzdeki yılarda da böyle maçların kentimizde oynanmasını isteriz, çünkü böyle etkinlikler biz esnafları kalkındırır. Kentin tanıtımına çok faydası olur hem maddi olarak hem manevi olarak. Tüm futbolseverleri şehrimizde bekliyoruz." diye konuştu.

Yusuf Zira ise kupa maçının Şanlıurfa'da oynanmasının esnafa katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye'nin 2 büyük takımını Şanlıurfa'da ağırlayacak olmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Zira, şunları kaydetti: "Bu maçın kentimizde oynamasından dolayı TFF ve tüm ilgililere teşekkür ediyorum, böyle etkinlikler yapılmasını istiyoruz. Şanlıurfa'yı kötüleyenler var. Şanlıurfalılar çok misafirperver insanlardır. Şanlıurfa'nın ciğeri ve kebapları başta olmak üzere yemekleri çok lezzetlidir, gelen misafirlerimizi bu lezzetleri tatmadan göndermeyeceğiz. Burada hem maç keyfini hem yemek keyfini yaşayacaklar."

İbrahim Halil Kılıç da maçın kentte oynanmasının ekonomik katkısının yanında tanıtım için de çok önemli olduğunu belirterek, esnaf olarak çok sevindiklerini söyledi.