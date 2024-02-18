Galatasaray'da Angelo Preciado sesleri! Sezon sonu Sparta Prag'a teklif yapılacak...
Galatasaray'da Sacha Boey'in ayrılması sonrası sağ beke Aurier transfer edilse de Okan Buruk Sparta Prag forması giyen Angelo Preciado için yönetime olumlu rapor verdi. Aslan, genç yıldız için devreye girerken sezon sonunda Sparta Prag'ın kapısını çalacak. İşte detaylar...
Yoluna 3 kulvarda devam eden Galatasaray diğer yandan gelecek sezonun planlaması yapılıyor. Galatasaray'ın gelecek sezon için ilk hamlesi sağ bek bölgesi olacak.
O İSME HAYRAN KALDI
Galatasaray, kış transfer sezonunun sonlarına doğru Fildişili yıldız Serge Aurier'i kadrosuna kattı. Ancak yıldız oyuncu, Afrika Kupası'ndan sakat döndü. Fildişili tecrübeli sağ bek oyuncusu 1 ay sahalardan uzak kalacak.
O bölge için şimdiden arayışlara başlayan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu Okan Buruk'un Sparta Prag ile oynanan maçta sağ bek Angelo Preciado'ya hayran kaldığı öğrenildi.
2 MİLYON EURO'YA ALDILAR
Akşam'n haberine göre; Galatasaray'a karşı 1 gol, 1 asistle oynayan ve sağ kanadı etkili kullanan Preciado için Buruk'un yönetime olumlu cümleler sarf ettiği belirtildi.
Yönetimin 25 yaşındaki Ekvadorlu yıldızı transfer listesine eklediği ve sezon sonu Sparta Prag'ın kapısını çalacağı öğrenildi.
Sezon başında Belçika ekibi Genk'ten Sparta Prag'a 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Preciado, bu sezon oynadığı 16 karşılaşmada 2 gol atarken 4 de asist yaptı. Preciado'nun güncel piyasa değeri 3.3 milyon euro olarak gösteriliyor.
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