Galatasaray’da Angelo Preciado sesleri! Sezon sonu Sparta Prag’a teklif yapılacak...

2 MİLYON EURO'YA ALDILAR

Akşam'n haberine göre; Galatasaray'a karşı 1 gol, 1 asistle oynayan ve sağ kanadı etkili kullanan Preciado için Buruk'un yönetime olumlu cümleler sarf ettiği belirtildi.

Yönetimin 25 yaşındaki Ekvadorlu yıldızı transfer listesine eklediği ve sezon sonu Sparta Prag'ın kapısını çalacağı öğrenildi.

Sezon başında Belçika ekibi Genk'ten Sparta Prag'a 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Preciado, bu sezon oynadığı 16 karşılaşmada 2 gol atarken 4 de asist yaptı. Preciado'nun güncel piyasa değeri 3.3 milyon euro olarak gösteriliyor.