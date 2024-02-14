Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola: Kopenhag'ı ne kadar zorlu bir rakip olduğunu Galatasaray'a sorun
Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Kopenhag'ı 3-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray örneği verdi. Kopenhag'ı yenmenin gerçekten zor olduğunu söyleyen Guardiola "Kopenhag'ın ne kadar zorlu bir rakip olduğunu Galatasaray'a, Bayern Münih'e ve Manchester United'a sorun." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Kopenhag'ı deplasmanda 3-1 yendikleri UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının ardından Galatasaray örneği verdi.
"GALATASARAY'A SORUN"
"Kopenhag gerçekten çok zor bir takım. İnsanlar, Kopenhag'ı yenmenin kolay olduğunu söylüyorlar ama öyle değil. Kopenhag'ın ne kadar zorlu bir rakip olduğunu Galatasaray'a, Bayern Münih'e ve Manchester United'a sorun."
"Kopenhag gerçekten çok iyi bir rakip. Biz gerçekten çok iyi futbol oynadık."
"UMARIM RÖVANŞI DA ALIRIZ"
"Benim işim futbolcuları uyarmak ve onlara ihtiyacımız olan şeyleri söylemek. Oyuncularım da bunu hissettiler ve gösterdiler. Doğru karakter ve sabırla oynadık. Herkes en üst seviyedeydi."
"Doğru oyunu, doğru karakteri ve doğru sabrı göstermezseniz Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya gelemezsiniz. Umarım rövanş maçından da istediğimiz sonucu alır ve çeyrek finale ulaşırız."
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