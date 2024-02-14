Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola: Kopenhag’ı ne kadar zorlu bir rakip olduğunu Galatasaray’a sorun

"GALATASARAY'A SORUN"

"Kopenhag gerçekten çok zor bir takım. İnsanlar, Kopenhag'ı yenmenin kolay olduğunu söylüyorlar ama öyle değil. Kopenhag'ın ne kadar zorlu bir rakip olduğunu Galatasaray'a, Bayern Münih'e ve Manchester United'a sorun."

"Kopenhag gerçekten çok iyi bir rakip. Biz gerçekten çok iyi futbol oynadık."

"UMARIM RÖVANŞI DA ALIRIZ"

"Benim işim futbolcuları uyarmak ve onlara ihtiyacımız olan şeyleri söylemek. Oyuncularım da bunu hissettiler ve gösterdiler. Doğru karakter ve sabırla oynadık. Herkes en üst seviyedeydi."

"Doğru oyunu, doğru karakteri ve doğru sabrı göstermezseniz Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya gelemezsiniz. Umarım rövanş maçından da istediğimiz sonucu alır ve çeyrek finale ulaşırız."